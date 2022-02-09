«Омикрон» вернул себе классический симптом коронавируса

У заразившихся «омикроном» чаще стало пропадать обоняние. Специалисты также заявили о случаях повторного заражения коронавирусом за короткий срок.

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал о проявившихся особенностях вируса у штамма BA.2 ТАСС.

«У BA.2 снова появился симптом „потеря обоняния“, более часто начал снова наблюдаться», — подчеркнул он.

По словам эксперта, заразившиеся «омикроном» в начале — середине января в настоящее время заболевают COVID-19 повторно.

«Заражаются снова в короткие сроки», — пояснил Тимаков, указав на отсутствие выраженных клинических симптомов при повторном заражении.

Ранее медики отмечали, что симптомы «омикрона» отличаются от проявлений других штаммов коронавируса. Потеря обоняния и вкуса у пациентов, по их словам, встречаются реже. Вирус больше напоминает обычную ОРВИ.

Штамм «омикрон» выявили в 2021 году на юге Африки. Его подвид ВА.2 эксперты сочли более заразным. Им чаще заражаются привитые от коронавируса.