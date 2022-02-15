«Омикрон»-штамм пришел во все регионы России

Чукотка до последнего времени считалась единственным российским регионом, где нет «омикрона». Однако власти заявили, что этот вариант коронавируса теперь зарегистрирован и у них.

«Генотипирование в ЦНИИ эпидемиологии выявило „омикрон“, сиквенс еще в работе. Ждем официально от Роспотребнадзора данные», — сообщила заместитель губернатора, начальник департамента здравоохранения Чукотского АО Надежда Ищенко. Ее процитировало РИА «Новости».

Оперштаб по борьбе с коронавирусом также подтвердил эту информацию.

«Штамм „омикрон“ зафиксирован в 85 регионах страны», — сказано в сообщении, появившемся на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее все субъекты России, кроме Чукотки, официально подтвердили выявление «омикрона».

За последние сутки в России выявили еще 166 631 случай коронавируса. За прошедшие 24 часа в больницы попали 21 833 человека, выздоровел 137 881 пациент, 704 скончались. Больше всего заболевших в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 14 480 596 человек.