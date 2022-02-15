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    15 февраля 2022, 11:34

    «Омикрон»-штамм пришел во все регионы России

    «Омикрон» выявили на Чукотке

    Наза Салех Захи

    Чукотка до последнего времени считалась единственным российским регионом, где нет «омикрона». Однако власти заявили, что этот вариант коронавируса теперь зарегистрирован и у них.

    «Омикрон»-штамм пришел во все регионы России

    «Генотипирование в ЦНИИ эпидемиологии выявило „омикрон“, сиквенс еще в работе. Ждем официально от Роспотребнадзора данные», — сообщила заместитель губернатора, начальник департамента здравоохранения Чукотского АО Надежда Ищенко. Ее процитировало РИА «Новости».

    Оперштаб по борьбе с коронавирусом также подтвердил эту информацию.

    «Штамм „омикрон“ зафиксирован в 85 регионах страны», — сказано в сообщении, появившемся на сайте стопкоронавирус.рф.

    Ранее все субъекты России, кроме Чукотки, официально подтвердили выявление «омикрона».

    За последние сутки в России выявили еще 166 631 случай коронавируса. За прошедшие 24 часа в больницы попали 21 833 человека, выздоровел 137 881 пациент, 704 скончались. Больше всего заболевших в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

    Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 14 480 596 человек.