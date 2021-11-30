Сокращать срок ревакцинации для «Спутника V» из-за нового штамма «омикрон» не нужно. Антиген вряд ли резко изменится по сравнению с другими штаммами, а сама вакцина дает больший спектр антител, чем остальные препараты. Об этом заявил РИА «Новости» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«„Спутник V“ дает больший спектр антител, чем другие вакцины, поэтому думаю, что нам не придется это делать. Кроме того, навряд ли антиген резко изменится», — сказал он.

Всемирная организация здравоохранения провела экстренное заседание из-за ситуации с «омикрон»-штаммом. По его завершении приняли решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство.

Ранее глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид заявил, что согласен с рекомендацией Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JСVI). Там посоветовали сократить время, через которое нужно ревакцинироваться от коронавируса после основного курса прививок — с шести месяцев до трех.

Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что для защиты от «омикрон»-штамма коронавируса может понадобиться коррекция вакцин. Он подчеркнул, что эти работы сейчас ведут, а также напомнил, что «омикрон» уже выявили у четырех полностью привитых носителей.