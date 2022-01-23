Распространение «омикрон»-штамма не поможет выйти из коронавирусной пандемии из-за частых мутаций этого варианта. Это мнение «Интерфаксу» высказал директор Центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

Ученый считает, что вариант «омикрон» способен принести еще более опасную мутацию вируса. Предотвратить последствия поможет лишь всеобщая вакцинация россиян. «Омикрон» чаще передается, следовательно, чаще появляются его новые мутации.

«Нужно на ближайшие шесть месяцев обеспечить вакцинацию „Спутником V“, она защищает от „омикрона“», — заявил Гинцбург. Подтвержденных случаев госпитализации с «омикроном» среди вакцинированного населения нет, рассказал он.

Академик оценил уровень коллективного иммунитета в России в 64,4%, но признал охват вакцинацией недостаточным. Непривитые люди из групп риска находятся в такой же опасности перед «омикроном», как и перед «дельта»-штаммом.

Также Гинцбург заявил, что ведомство готово к возможной модификации вакцины «Спутник V» под вариант «омикрон», но решение должно принять Министерство здравоохранения.