«Омикрон»-штамм коронавируса вызвал серьезные опасения в «Векторе»

Ученые центра «Вектор» обеспокоились из-за «омикрон»-штамма коронавируса и призвали к его немедленному и всестороннему изучению. Об этом сообщил ТАСС.

«Вариант [коронавируса] „омикрон“, отнесенный Всемирной организацией здравоохранения к числу вариантов, вызывающих озабоченность, имеет большое число мутаций в гене S-белка. <…> Новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения», — приводит агентство текст сообщения центра.

Ученые также обратили внимание, что эта разновидность коронавируса может уклоняться от антител. В «Векторе» добавили, что эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против «омикрона» примерно такая же, как и против «дельты».

Первый случай заражения штаммом коронавируса B.1.1.529 выявили в середине ноября в Ботсване. Оттуда он проник сначала в ЮАР, а потом в Израиль и Гонконг. На днях его обнаружили в Бельгии, Великобритании и Германии. Сенатор Виктор Круглый заявил, что «омикрон» добрался и до России, однако в Роспотребнадзоре эту информацию позже опровергли.