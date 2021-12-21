Вариант коронавируса «омикрон» нельзя выявить по определенным характерным внешним признакам. Об этом в беседе с «360» сообщил вирусолог Петр Чумаков.

«Для выявления „омикрона“ есть специальные тесты, в этом варианте есть такие соединения, каких нет у других штаммов. Если на определенные участки цепи вируса есть ответ, а на другие нет, значит, это „омикрон“», — объяснил академик.

Он объяснил, что головные боли характерны не только для штамма «омикрон», но и для других вариантов коронавируса, например «дельты». Также врач пояснил, что при «омикроне» у большинства заболевших часто встречаются сухой кашель и повышенная температура.

«Это характерно для многих вирусных респираторных заболеваний, ничего особенного», — сказал Чумаков.

Вирусолог отметил, что «омикрон» чаще поражает людей молодого возраста, но болезни с тяжелой формой течения встречаются у них редко.

Все зависит в целом от состояния. Изначально больному человеку трудно переносить вирус, обычный грипп также может закончиться летально Петр Чумаков вирусолог.

Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко сообщил, что число выявленных случаев заражения «омикроном» в России достигло 30 человек.