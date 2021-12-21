«Омикрон» нельзя отличить по симптомам — вирусолог
Вирусолов Чумаков сообщил, что «омикрон» нельзя выявить по внешним признакам
Вариант коронавируса «омикрон» нельзя выявить по определенным характерным внешним признакам. Об этом в беседе с «360» сообщил вирусолог Петр Чумаков.
«Для выявления „омикрона“ есть специальные тесты, в этом варианте есть такие соединения, каких нет у других штаммов. Если на определенные участки цепи вируса есть ответ, а на другие нет, значит, это „омикрон“», — объяснил академик.
Он объяснил, что головные боли характерны не только для штамма «омикрон», но и для других вариантов коронавируса, например «дельты». Также врач пояснил, что при «омикроне» у большинства заболевших часто встречаются сухой кашель и повышенная температура.
«Это характерно для многих вирусных респираторных заболеваний, ничего особенного», — сказал Чумаков.
Вирусолог отметил, что «омикрон» чаще поражает людей молодого возраста, но болезни с тяжелой формой течения встречаются у них редко.
Все зависит в целом от состояния. Изначально больному человеку трудно переносить вирус, обычный грипп также может закончиться летально
Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко сообщил, что число выявленных случаев заражения «омикроном» в России достигло 30 человек.