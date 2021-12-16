«Омикрон» научился проникать в организмы переносящих чуму грызунов

«Омикрон»-штамм в результате мутации получил возможность проникать в организм разносящих чуму грызунов. Он научился становиться частью клетки, написал сайт bioExiv.

«В отличие от других органических соединений, „омикрон“, похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов», — утверждают ученые

Причиной такой трансформации является «серьезный мутационный сдвиг». Чтобы попасть внутрь, вирус применяет характерные шипы.

Из-за этого традиционные разносчики чумы становятся еще более опасными.

Жар, кашель и температура стали первыми симптомами, которые проявились у зараженных штаммом «омикрон» россиян. Сейчас вернувшиеся из ЮАР туристы, чей результат ПЦР-теста оказался положительным, находятся в обсерваторе в Сергиевом Посаде.

По словам одной из женщин, ковид у нее обнаружили по возвращении на родину, хотя она уже перенесла болезнь минувшим летом. Она подчеркнула, что все, кто заболел, точно не знают, какой у них штамм, но болезнь переносят легко. Хотя первые дни в изоляторе у нее было довольно сильное недомогание.