«Омикрон» нацелился на транспорт и торговые центры

«Омикрон»-штамм в силу своей высокой контагиозности повышает риски заражения коронавирусом в транспорте и торговых центрах. Об этом замдиректора МНИИЭМ имени Габричевского при Роспотребнадзоре Татьяна Руженцова рассказала ТАСС.

Шансы заразиться «омикроном» выше в помещениях, где много людей. К таким потенциально опасным общественным местам также относятся транспорт и ТЦ, театры, кинозалы и концертные площадки.

Предновогодние корпоративы тоже могут стать рассадником заразы, предупредила Руженцова.

Особенно высок риск заразиться от человека, находящегося рядом. Ставки высоки, если он еще и кашляет, у него насморк или хотя бы першит в горле.

Маски по-прежнему помогают снизить вероятность заражения. Однако они не избавляют от всех рисков, особенно если рядом в одном помещении находится больной человек, добавила специалист.

Южноафриканские ученые ранее опубликовали результаты исследования, которые показали, что у людей, перенесших «омикрон», усилился иммунитет и против «дельта»-штамма.