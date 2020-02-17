Омичанин рассказал о ситуации на Diamond Princess

«Я узнал об этом от журналистов. Тут ничего об этом не говорят. Никаких мер не усиливали. Гулять нам теперь можно без ограничений — хоть весь день. Под дверь подсунули комплект для уборки номера: резиновые перчатки, тряпки и чистящие средства», — заявил Попов.

15 февраля у пассажиров взяли мазок с щеки на анализ. На днях должны появиться результаты. Если итоги исследования будут отрицательными, с лайнера выпустят.