Омичанин рассказал о ситуации на Diamond Princess
Сергей Попов, врач-стоматолог из Омска, находящийся на борту лайнера Diamond Princess, рассказал RT о россиянке, у которой обнаружили коронавирус. Она также находится на судне.
«Я узнал об этом от журналистов. Тут ничего об этом не говорят. Никаких мер не усиливали. Гулять нам теперь можно без ограничений — хоть весь день. Под дверь подсунули комплект для уборки номера: резиновые перчатки, тряпки и чистящие средства», — заявил Попов.
15 февраля у пассажиров взяли мазок с щеки на анализ. На днях должны появиться результаты. Если итоги исследования будут отрицательными, с лайнера выпустят.