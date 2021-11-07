Омега-3, бета-каротин и статины назвали вредными для здоровья

Целевая группа независимых экспертов США (USPSTF) отказалась давать рекомендации по применению широко распространенных витаминов и добавок. Согласно результатам последнего исследования, они могут быть опасны для людей с больным сердцем и онкологическими заболеваниями.

Как сообщило издание ЕatТhis, в первую очередь речь идет о жирных кислотах Омега-3. Эта добавка чрезвычайно популярна в США, где ее принимают 52% американцев.

Однако выяснилось, что Омега-3 может увеличивать риск фибрилляции предсердий у некоторых пациентов. Это вещество действительно может снизить кровяное давление, подавить рост бляшек в артериях и снизить вероятность инсульта. Но определенной группе людей добавление жирных кислот Омега-3 может принести больше вреда, чем пользы. В частности, пациентам с повышенным уровнем триглицеридов в плазме и с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Независимые эксперты также сообщили, что принимать витамин Е бесполезно, а бета-каротин может быть вреден. Он увеличивает риск рака легких у людей, находящихся в группе риска. Например, у курильщиков.

Доктор медицины из Медицинского центра Тафтса Джон Вонг признал, что кальций полезен для поддержания прочности костей и нормализации сердцебиения. Но для правильного усвоения его надо принимать вместе с витамином D. В противном случае он будет оседать в артериях. Кальций необходим организму, но лучше получать его в рационе.

Статины помогают снизить уровень плохого холестерина и предотвратить сердечные заболевания. Но они могут стать причиной множества проблем с мышцами, печенью и почками. Доктор медицины из Scarsdale Medical Group Марвин М. Липман посоветовал есть здоровую пищу и заниматься спортом.

Диетолог Наталья Нефедова связала полный отказ от мяса с различными заболеваниями. Но она посоветовала есть колбасы и сосиски не чаще одного раза в месяц. Людям с подагрой лучше есть только рыбу.