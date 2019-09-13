  • Олимпийская чемпионка представила свой девиз на кухне

    13 сентября 2019, 13:39

    Алена Макаренко

    Олимпийская чемпионка, российская легкоатлетка Светлана Мастеркова рассказала, как есть много вкусных блюд и при этом не толстеть. Секретом она поделилась в эфире телеканала «Царьград».
    Олимпийская чемпионка представила свой девиз на кухне

    По словам Мастерковой, всегда нужно есть в меру, только так сохранится хорошая фигура. А еще необходимо три раза в неделю активно заниматься спортом.

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    Мастеркова уверена, важно не только приготовление блюда, но и подача. Например, на столе можно расставить свечи, они создадут приятную атмосферу. Тогда простая еда, как картошка в мундире, покажется изысканным блюдом и принесет эстетическое удовольствие.

    «Мой девиз на кухне: „В голове — тайминг, в руках — ловкость“», — поделилась Мастеркова.

    Олимпийская чемпионка также рассказала о своих предпочтениях в блюдах. Легкоатлетка не любит сметану и соусов на ее основе. Зато обожает суши и может съесть половину большого арбуза за раз.