Здоровье 22 февраля 2023, 21:31 Окулист посоветовал есть разноцветные продукты для улучшения зрения

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Хирург-офтальмолог Шафик Рехман подчеркнул, что разноцветные продукты важны для зрения. Рекомендации врача привело utro.ru.

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Рехман заметил, что чем ярче тарелка с едой или напиток, то тем лучше для здоровья глаз. В частности, полезны лосось, красный перец, красное мясо, помидоры и ягоды. Питательные вещества, которые содержатся в этих продуктах, предотвращают развитие катаракты и возрастную дегенерацию желтых пятен. Также подойдут такие овощи и фрукты, как грейпфруты, апельсины, лимоны, дыни, абрикосы, морковь и сладкий картофель.