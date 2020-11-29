Глава «Вектора» назвал условие для окончания пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции закончится после того, когда у населения будет достаточно коллективного иммунитета, чтобы остановить рост новых заражений. Об этом заявил директор государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Он отметил, что для формирования достаточного коллективного иммунитета нужно привить около половины населения. При этом сам возбудитель, по его словам, никуда не денется.

«Вирус сохранится, но сама пандемия уйдет, уверен, что в 2021 году», — привело цитату Максютова РИА «Новости».

Центр «Вектор» разработал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». До конца года планируется выпустить до 50 тысяч доз препарата, из которых пять тысяч потратят на пострегистрационные испытания. Остальное пустят в гражданский оборот.

Вакцину «ЭпиВакКорона» зарегистрировали 14 декабря. Она предусматривает два укола с разницей по времени от шести до 10 месяцев. Специалисты «Вектора» предупредили, что проходить вакцинацию нужно раз в три года. Пожизненного иммунитета их препарат не дает.

Прививку не будут ставить людям с плохим самочувствием и детям. В этой возрастной группе препарат пока еще не прошел испытания. Сама прививка будет бесплатной и доступной всем желающим. Результаты клинических испытаний «Вектор» пообещал представить в ближайшее время.