Около половины пациентов с коронавирусом вылечились в Приморье

Около половины всех пациентов с подтвержденным тестом на коронавирус выздоровели в Приморье.

«По состоянию на 28 мая из общего числа жителей края с диагнозом „коронавирус“ 48% пациентов выздоровели», — говорится в сообщении правительства региона.

Уже третий день подряд в Приморском крае число вылечившихся от коронавируса пациентов за сутки превышает количество заболевших, рассказала министр здравоохранения региона Анастасия Худченко. Всего с начала эпидемии в регионе выздоровели 885 человек.

В общей сложности, в Приморье выявлено 1836 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зафиксировано 57 положительных тестов на COVID-19 и 87 поправившихся пациентов.

За прошедшие сутки в России выявили 8338 человек с коронавирусной инфекцией. Это число стало наименьшим с 1 мая. У 40,8% из них не было никаких клинических симптомов инфекции.