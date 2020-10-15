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    15 октября 2020, 21:18

    Около миллиона москвичей перешло на удаленку

    Наталья Жуковская

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около миллиона жителей столицы перешли на дистанционный формат работы.
    Около миллиона москвичей перешло на удаленку

    Он также отметил, что москвичи стали более ответственно относиться к масочно-перчаточному режиму, а люди старше 65 лет соблюдают самоизоляцию.

    Также власти города изменили условия подачи данных о сотрудниках на удаленке.

    Теперь, если предприятия должны ежедневно отчитываться об изменениях в составе работников. Но если он не меняется, то сдавать еженедельные отчеты, например, не нужно.

    Ранее стало известно, что власти Севастополя запретили отелям заселять людей, у которых при себе нет отрицательного теста на коронавирус. Сроки действия теста тоже важны.

    Отмечается, что вакцина от COVID-19 совсем скоро поступит в гражданский оборот. Но первыми ее попробовать смогли участники тест-группы. Не осталась в стороне и корреспондент «360» Елена Силиванова. Она решила опробовать на себе действие первой российской вакцины.