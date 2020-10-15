Около миллиона москвичей перешло на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около миллиона жителей столицы перешли на дистанционный формат работы.

Он также отметил, что москвичи стали более ответственно относиться к масочно-перчаточному режиму, а люди старше 65 лет соблюдают самоизоляцию.

Также власти города изменили условия подачи данных о сотрудниках на удаленке.

Теперь, если предприятия должны ежедневно отчитываться об изменениях в составе работников. Но если он не меняется, то сдавать еженедельные отчеты, например, не нужно.

Ранее стало известно, что власти Севастополя запретили отелям заселять людей, у которых при себе нет отрицательного теста на коронавирус. Сроки действия теста тоже важны.

Отмечается, что вакцина от COVID-19 совсем скоро поступит в гражданский оборот. Но первыми ее попробовать смогли участники тест-группы. Не осталась в стороне и корреспондент «360» Елена Силиванова. Она решила опробовать на себе действие первой российской вакцины.