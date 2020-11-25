Около миллиарда рублей потратили жители Петербурга на COVID-тесты

Одна из популярных местных клиник с 26 марта по начало ноября сделала 800 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Стоимость анализа в этот период составляла от 600 рублей до 1400 рублей. Из этих данных следует, что горожане потратили на эту услугу в этом учреждении порядка 800 миллионов рублей.

В другой лаборатории тестирование на наличие инфекции в организме начали проводить в мае текущего года. За несколько месяцев специалисты смогли взять анализ 84 664 раза. По приблизительным подсчетам агентства, жители Петербурга отдали за такую проверку 108 миллионов 708 тысяч рублей.