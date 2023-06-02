Здоровье 02 июня 2023, 18:54 Около 98 тысяч человек с онкологическими заболеваниями числится в Нижегородской области

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Главный врач Нижегородского областного онкодиспансера Сергей Гамаюнов в разговоре с изданием pravda-nn.ru рассказал о количестве больных онкологическими заболеваниями в Нижегородской области.

По его словам, на данный момент злокачественные образования выявили у 98 тысяч человек. Чаще всего раком болеют женщины и люди в возрасте.

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«Почти у 60% пациентов диагноз устанавливается на первой и второй стадиях. Это хороший показатель, потому что почти все локализации на начальных стадиях заболевания потенциально излечимые», — добавил Гамаюнов.

Врач отметил, что большая часть пациентов проходит успешное лечение и избавляется от патологии.