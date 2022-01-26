Около 80% выявляемых случаев коронавируса в Москве пришлись на «омикрон»

В Москве большинство новых случаев коронавируса приходится на штамм «омикрон». Заболеваемость COVID-19 в столице растет, антирекорды в городе фиксируют ежедневно.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова отметила в интервью телеканалу «Россия 24», что рекордными показатели являются как по количеству вновь выявленных заразившихся, так и по процентам роста.

«На сегодняшний день этот штамм („омикрон“ — прим. ред.) уже уверенно доминирует в Москве. По данным нашего секвенирования, 80% вновь выявленных случаев приходится на „омикрон“», — уточнила Ракова.

Более 90% тех, у кого подтвердили коронавирус, проходят амбулаторное лечение. Заммэра предупредила, что в ближайшие недели рост заболеваемости продолжится. Власти понимают ситуацию, поэтому принимают все необходимые меры для усиления первичного звена.

В Москве на данный момент свободны около 42% коек для лечения пациентов с COVID-19. К росту госпитализаций из-за нового штамма в столице тоже готовы. Помимо 7000 уже развернутых коек, у московских врачей есть запас временных мощностей. Их откроют в любой момент в случае необходимости.