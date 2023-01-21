Здоровье 21 января 2023, 17:36 Около 80% населения Китая столкнулись с коронавирусом Reuters: власти Китая сообщили об инфицировании коронавирусом 80% населения Unsplash

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Китайские власти исключают вероятность резкой вспышки пандемии коронавирусной инфекции в ближайшие два-три месяца, так как 80% всего населения уже столкнулись с COVID-19 в той или иной форме. Об этом заявил ведущий эпидемиолог Китайского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзунью, сообщило агентство Reuters.

По его словам, массовое перемещение людей в новогодние праздники все еще способно дать толчок развитию болезни, но только лишь в отдельных районах.

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«Однако вероятность новой волны коронавируса в Китае слишком маловероятна, поскольку 80% всего населения уже столкнулись с этой инфекцией», — подчеркнул У Цзунью.

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После начала пандемии коронавируса в Китае заразились около двух миллионов человек. Умерли из-за ковида, по официальным данным, 5273 инфицированных.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что Китай, вероятно, занижает данные о смертности от COVID-19. Он призвал все страны предоставлять корректную статистику, чтобы медикам было проще бороться с болезнью.