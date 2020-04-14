Около 7000 пациентов с коронавирусом лечатся в Москве на дому

С 23 марта пациентам с подтвержденным COVID-19 разрешили лечиться на дому, если заболевание у них протекает в легкой форме. Сейчас медики наблюдают за состоянием 7000 таких пациентов.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что вылечились в таких условиях уже порядка 500 человек. Ее слова привел оперштаб Москвы.

«Число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально. Если такое все же происходит, пациенты обязательно госпитализируются», — пояснила чиновница.

По ее словам, в больницы отправили не более 4% таких пациентов. Статистика указывает на эффективность алгоритма и то, что решение медиков было верным.

Врачи скорой помощи действуют по установленному регламенту. Сначала они должны убедиться, что состояние заразившегося хорошее, а угрозы его здоровью нет. Потом и сам пациент, и его родные подписывают информированное согласие о том, что должны быть дома на все время лечения.

Те, кто лечится на дому, могут получать консультации врача дистанционно. Медики анализируют состояние пациента по аудио- или видеосвязи. Они отмечают, есть ли признаки ухудшения самочувствия и озвучивают соответствующие рекомендации.

Всего в Москве, по данным на 14 апреля, COVID-19 подтвержден у 13 002 человек. Выздоровели 1016 пациентов, скончались 95.

С 15 апреля в столице начнет действовать пропускная система передвижения по городу. Из 3,2 миллиона пропусков, которые оформили в Москве за стуки, аннулируют 900 тысяч.