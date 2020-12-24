Около 700 тысяч доз «Спутника V» поступили в гражданский оборот

Для масштабной вакцинации населения в гражданский оборот уже поступило около 700 тысяч доз вакцины от коронавируса. Примерно такое же количество хранится на складе, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вчера на вечер где-то <…> 650-770 тысяч [доз было выпущено], примерно столько же еще лежат на складе в различной степени готовности в плане получения разрешительных документов Росздравнадзора. У нас на складе они лежат, но еще контроль полностью не прошли», — привел слова Гинцбурга ТАСС.

Директор центра отметил, набор добровольцев для исследования препарата уже завершен. Он пояснил, что все запланированные показатели эффективности специалисты уже получили. При этом исследования с участием 31 тысячи человек продолжаются.

«Больше уже эти показатели ни в какую в сторону меняться не будут. <…> Не болеет в тяжелой и средней форме ни один из вакцинированных в сравнении [с теми, кто получил] плацебо. <…> Полгода, которые были запланированы для наблюдения за возможными отдаленными последствиями, которых вообще-то нет, но наблюдать все равно будем, они как и оставались, так и останутся», — подчеркнул Гинцбург.

Центр имени Гамалеи разработал вакцину от коронавируса «Спутник V». Препарат стал первым в мире, прошедшим регистрацию. Сейчас вакцину используют для прививок людей из групп риска.