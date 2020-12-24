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    24 декабря 2020, 19:35

    Около 700 тысяч доз «Спутника V» поступили в гражданский оборот

    Дарья Бунякова

    Для масштабной вакцинации населения в гражданский оборот уже поступило около 700 тысяч доз вакцины от коронавируса. Примерно такое же количество хранится на складе, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
    Около 700 тысяч доз «Спутника V» поступили в гражданский оборот

    «Вчера на вечер где-то <…> 650-770 тысяч [доз было выпущено], примерно столько же еще лежат на складе в различной степени готовности в плане получения разрешительных документов Росздравнадзора. У нас на складе они лежат, но еще контроль полностью не прошли», — привел слова Гинцбурга ТАСС.

    Директор центра отметил, набор добровольцев для исследования препарата уже завершен. Он пояснил, что все запланированные показатели эффективности специалисты уже получили. При этом исследования с участием 31 тысячи человек продолжаются.

    «Больше уже эти показатели ни в какую в сторону меняться не будут. <…> Не болеет в тяжелой и средней форме ни один из вакцинированных в сравнении [с теми, кто получил] плацебо. <…> Полгода, которые были запланированы для наблюдения за возможными отдаленными последствиями, которых вообще-то нет, но наблюдать все равно будем, они как и оставались, так и останутся», — подчеркнул Гинцбург.

    Центр имени Гамалеи разработал вакцину от коронавируса «Спутник V». Препарат стал первым в мире, прошедшим регистрацию. Сейчас вакцину используют для прививок людей из групп риска.