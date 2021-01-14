facebook_pixel
    14 января 2021, 14:22

    Около 70% людей в мире нужно привить от ковида, чтобы получить коллективный иммунитет — ВОЗ

    Анастасия Калинина

    Почти 70% населения планеты должны быть привиты от коронавируса, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Число внушительное, но пока предварительное. Об этом в ходе брифинга в Копенгагене рассказал директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюгге. Трансляция шла на Facebook.
    Около 70% людей в мире нужно привить от ковида, чтобы получить коллективный иммунитет — ВОЗ

    «Для того чтобы достичь коллективного иммунитета, мы до конца еще не уверены, возможно, потребуется вакцинировать 70% населения. Конечно, это поэтапный процесс», — сказал он.

    Он добавил, что ВОЗ настроена позитивно и рассчитывает на то, что все больше вакцин будут получать разрешения организации на использование в чрезвычайных ситуациях. Тем не менее по-прежнему необходимо поддерживать и сохранять существующие противоэпидемические меры.

    Также Ханс сообщил, что новый штамм коронавируса был выявлен в 25 странах мира, в том числе и России.

    По мнению кандидата медицинских наук Николая Крючкова, новый год станет гораздо тяжелее, чем 2020, передает газета «Известия». Директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан придерживается такого же мнения. Однако отдельные страны могут пройти этот год гораздо легче, чем остальные.