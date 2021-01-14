«Для того чтобы достичь коллективного иммунитета, мы до конца еще не уверены, возможно, потребуется вакцинировать 70% населения. Конечно, это поэтапный процесс», — сказал он.

Он добавил, что ВОЗ настроена позитивно и рассчитывает на то, что все больше вакцин будут получать разрешения организации на использование в чрезвычайных ситуациях. Тем не менее по-прежнему необходимо поддерживать и сохранять существующие противоэпидемические меры.

Также Ханс сообщил, что новый штамм коронавируса был выявлен в 25 странах мира, в том числе и России.

По мнению кандидата медицинских наук Николая Крючкова, новый год станет гораздо тяжелее, чем 2020, передает газета «Известия». Директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан придерживается такого же мнения. Однако отдельные страны могут пройти этот год гораздо легче, чем остальные.