Около 650 коек для COVID-пациентов свернули в Санкт-Петербурге

Более 650 коек для пациентов с коронавирусом свернули в Санкт-Петербурге. В городе уменьшилось число зараженных, которым требуется госпитализация, написало ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Уточняется, что к штатному приему пациентов вернулась больница Петра Великого СЗГМУ имени Мечникова. Здесь были свернуты 178 мест. Помимо прочего, 194 кровати для больных СОVID-19 убрали из Первого государственного университета имени академика Павлова. Здесь для инфицированных коронавирусом осталось только 56 коек. Также в Александровской больнице свернули 281 кровать, сохранив 419 мест.