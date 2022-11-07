Около 500 заболевших COVID-19 госпитализировали в России за сутки | 360°

Здоровье 07 ноября 2022, 12:15 Около 500 заболевших COVID-19 госпитализировали в России за сутки Оперштаб: в России за сутки выявили 4421 случай заражения коронавирусом РИА "Новости"

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Число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции в России за сутки составило 4421. Сводку заболеваемости опубликовал федеральный оперштаб.

В ведомстве отметили снижение распространения вируса в сравнении с предыдущей неделей в 79 регионах страны. Самое интенсивное уменьшение заболеваемости зафиксировали в Республике Алтай — на 48,3%. На втором месте — Костромская область — на 40,6%. Тройку лидеров замыкает Ямало-ненецкий автономный округ, где на 35,5% меньше заболевших.

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За сутки не удалось спасти 61 пациента. Всего по стране в ковид-госпитали доставили 496 человек с подтвержденным коронавирусом, что на 8,5% больше, чем накануне. Количество госпитализаций увеличилось в 33 регионах, в 33 регионах выявили снижение. В 19 субъектах ситуация за 24 часа не изменилась.

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«Показатель заболеваемости ковидом за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 26,42 и снизился на 21,3%», — отметили в оперштабе.

В Подмосковье, по данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала пандемии выявили 21 305 057 случаев коронавируса без ПЦР-тестов.

В воскресенье, 6 ноября, суточная заболеваемость ковидом в России оказалась меньше пяти тысяч впервые с 19 июля. Вирусолог связал спад заболеваемости COVID-19 в России с хорошим иммунитетом.