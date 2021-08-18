Около 50 «тундровых фельдшеров» обучили на Ямале

Оленеводов из Ямальского района обучили правилам оказания первой помощи в тундре. Все специалисты получили санитарную укладку со всем необходимым для выполнения новых обязанностей. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

«Таких ребят 48 человек. Пригласили образовательно-медицинский центр из Ноябрьска — они приезжали в Яр-Сале, проводили обучение. Выдали всем участникам сертификаты», — рассказала заместитель главы администрации Ямальского района Инна Фатеева. Все необходимое оборудование на оленеводческое пастбище привезли сотрудники администрации муниципального образования. Также представители администрации наградили заслуженных работников.