Здоровье 18 января 2023, 05:02 Почти 50 человек попали в больницу с гепатитом А после посещения кафе в Челябинске ТАСС: порядка 50 человек госпитализировали с гепатитом А после посещения кафе в Челябинске Pxhere

Читать 360tv в

Порядка 50 человек заразились гепатитом А после посещения заведений общественного питания в Челябинске в начале января. Они госпитализированы в городскую клиническую больницу № 8. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Как отметили в пресс-службе, ситуация находится на контроле регионального Управления Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Челябинской области. Сейчас продолжаются противоэпидемические мероприятия и расследование.

Реклама

«В инфекционное отделение ГАУЗ ОЗП Городская клиническая больница № 8 на сегодня госпитализировано около 50 человек», — указали в пресс-службе областного Минздрава.

Реклама

Там также добавили, что также организованы «противоэпидемические мероприятия в домашних очагах заразившихся, в том числе осуществляется медицинское наблюдение за 92 контактными».

Все госпитализированные находятся в стабильном состоянии. Врачи оказывают им медицинскую помощь в полном объеме.

Также в пресс-службе отметили организацию проведения заключительной дезинфекции на предприятиях общественного питания на площади 450 квадратных метров.