Около 40% взрослых россиян страдают от артериальной гипертонии

Гипертония — это стойкое повышение кровяного (артериального) давления, которое оказывается на стенки сосудов.

Специалисты окрестили гипертонию «тихим убийцей», поскольку люди с повышенным давлением не ощущают ухудшения здоровья и болезнь не проявляет себя на протяжении долгого времени. Она может спровоцировать инсульт, стенокардию, сердечную недостаточность и инфаркт. По данным информагентства, артериальное давление имеет нижнюю и верхнюю границы. Давление 120/80 считается нормальным. В случае, если оно превышает 140/90, то это уже гипертония.