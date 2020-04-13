Около 40% новых зараженных коронавирусом не имеют симптомов

Из 2,6 тысяч новых пациентов, свыше тысячи человек не имеют клинических симптомов. У 22% заболевание протекает в форме внебольничной пневмонии.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Я хочу отметить из общего количества заболевших (2 558 человек) 1040 — это люди без „клиники“, это люди, которых мы выявили при обследовании всех очагов, как контактных. То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных», — сказала Попова.

Помимо этого, у 25% инфицированных болезнь протекает в форме ОРВИ. С начала апреля процент людей, не имеющих клинических симптомов, увеличился до 40%.

По словам Поповой, по статистике за месяц, среди контактных лиц в 5% случаев выявляется пневмония, часть не заболевает совсем.

Она отметила, что сейчас больше половины, это очаги в лечебных учреждениях.

«Сегодня у нас из 74 очагов 55% — это очаги в лечебных учреждениях, к сожалению. Но здесь мы тоже активно работаем с тем, чтобы не нарушить и работу лечебных учреждений, и вместе с тем обеспечить безопасность», — добавила она.

Ранее Попова выразила надежду, что на непродолжительный рост количества зараженных коронавирусом. Ожидается, что этот срок будет не более недели.