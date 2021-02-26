Около 4 млн россиян сделали прививку от коронавируса

В России прививку от коронавируса сделали около четырех миллионов человек. Об этом сообщил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

В пятницу состоялась Всероссийская научно-практической конференция «Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения», передал ТАСС.

«Прививку получили уже около четырех миллионов человек», — сказал академик.

Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия преодолевает последствия пандемии коронавируса значительно лучше, чем большинство стран мира. Она отметила, что успехи борьбы с новым вирусом — это результат работы ученых и практиков. Попова также назвала «невероятным результатом» создание в России трех вакцин от коронавируса.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил о спаде пандемии. В результате часть введенных ковидных ограничений в городе можно будет снять через один-два месяца, если ситуация не ухудшится.