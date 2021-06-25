Около 350 детей и подростков поучаствуют в исследованиях вакцины от ковида

Клинические исследования вакцины от коронавируса будут проводить на 350 детях и подростках. Участникам будет от 12 до 17 лет, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, исследования практически ничем не будут отличаться от тех, которые проводили на взрослых. Единственным отличием станет подбор концентрации «Спутника V» для каждого возраста.

«Будем смотреть, как вакцина будет работать. Думаю, побочные явления будут минимальны. Если эффективность разведенной дозы будет достаточной, то на этом и остановимся. Всего в исследовании, как мы планируем, примут участие 350 человек в возрасте от 12 до 17 лет», — процитировал директора центра ТАСС.

Гинцбург отметил, что провести регистрацию препарата планируют в районе 20 сентября. Но речь идет только о дозе препарата, а регистрационное удостоверение будет отдельное.

Ранее директор центра говорил, что все необходимые документы уже передали в Минздрав, чтобы получить разрешение на исследования препарата на несовершеннолетних. Как уточняла заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице испытания начнутся в начале июля.