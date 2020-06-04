Около 30 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Кемеровской области

Больше всего людей заболели COVID-19 в Новокузнецке — 10 человек. Дальше идут Кемерово — пять, Междуреченск — четыре, Белово — два, Киселевск — два, Краснобродский, Кемеровский МО, Прокопьевск, Гурьевский МР, Прокопьевский МО — по одному.

Четыре жителя, зараженных коронавирусом, смогли вылечиться. Летальных исходов за последние сутки не зарегистрировано.