Около 30 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Кемеровской области
За последние сутки на территории Кемеровской области выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
Больше всего людей заболели COVID-19 в Новокузнецке — 10 человек. Дальше идут Кемерово — пять, Междуреченск — четыре, Белово — два, Киселевск — два, Краснобродский, Кемеровский МО, Прокопьевск, Гурьевский МР, Прокопьевский МО — по одному.
Четыре жителя, зараженных коронавирусом, смогли вылечиться. Летальных исходов за последние сутки не зарегистрировано.