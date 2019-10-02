Около 200 вылетов совершила санавиация Подмосковья с начала года

Развитие санавиации, как и всей системы скорой медицинской помощи в целом, является одним из важнейших приоритетов Министерства здравоохранения Московской области. Вылет бригад осуществляется через круглосуточную оперативно-диспетчерскую службу медицины катастроф. Заявки поступают как от медицинских организаций, так и различных оперативных служб.

Подмосковная санитарная авиация начала свою работу в 2017 году. Воздушный транспорт помогает оказывать медицинскую помощь пострадавшим вне зависимости от транспортной доступность и удаленности от медучреждений.

«Санавиация используется для своевременной транспортировки пациентов в медорганизации при различных происшествиях — ДТП, пожары, техногенные катастрофы и позволяет оказывать специализированную, в том числе, высокотехнологичную помощь на всей территории региона. С начала года санавиацией выполнено около 200 вылетов», — сообщила министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова.

При оказании санитарно-авиационной помощи применяется вертолет легкого класса, оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием.