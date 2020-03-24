Около 20% населения Земли перешли на самоизоляцию

«Приблизительно каждый пятый человек во всем мире находится в изоляции с приказом оставаться дома, поскольку в мире наступает критическая неделя в ответ на ускоряющуюся пандемию коронавируса», — говорится в издании.

Коронавирусу потребовалось 67 дней, чтобы достичь порога в первые 100 тысяч заболевших. Всего четыре дня, чтобы их число выросло с 200 до 300 тысяч.