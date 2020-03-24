    24 марта 2020, 13:58

    Около 20% населения Земли перешли на самоизоляцию

    Анастасия Кременчугская

    1,7 миллиарда человек перешли на самоизоляцию. Это около 20% населения Земли. Причина — угроза распространения коронавируса. Об этом написало RNS со ссылкой на иностранное издание.

    «Приблизительно каждый пятый человек во всем мире находится в изоляции с приказом оставаться дома, поскольку в мире наступает критическая неделя в ответ на ускоряющуюся пандемию коронавируса», — говорится в издании.

    Коронавирусу потребовалось 67 дней, чтобы достичь порога в первые 100 тысяч заболевших. Всего четыре дня, чтобы их число выросло с 200 до 300 тысяч.