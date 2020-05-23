С коронавирусной инфекцией нового типа столкнулись уже примерно 15–20% всех жителей Москвы. На это указывают результаты тестов на антитела к SARS-CoV-2.

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун назвал первые результаты тестирования жителей столицы на антитела. Он отметил, что анализ сдали более 50 тысяч человек — из которых у 12% нашли антитела к коронавирусу.

Академик РАН, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург уверен — эти результаты говорят о том, что с коронавирусом столкнулись уже как минимум 15–20% всех жителей столицы. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Его слова процитировало РИА «Новости».

Самый беглый взгляд позволяет сказать, что из тех данных, которые сегодня в сообщении Алексея Ивановича (Хрипуна — прим. ред.) прозвучали, что примерно 15–20% нашего населения города Москвы уже столкнулись с данным возбудителем Александр Гинцбург.

Гинцбург отметил, что сейчас появилась тенденция к уменьшению числа новых случаев заболевания среди москвичей. Академик уверен, что, основываясь на этих данных, можно прогнозировать скорый выход из режима самоизоляции, который сейчас действует в столице.

Ранее власти Москвы продлили ряд ограничений, которые вводили из-за ситуации с коронавирусом, до 31 мая. В их числе — режим самоизоляции, а также запрет на работу различных ресторанов, торговых центров и кинотеатров. В столице действует масочный и перчаточный режим — за отсутствие этих средств защиты на общественных местах грозит штраф. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что строгие ограничения необходимо сохранить, чтобы не спровоцировать вторую волну COVID-19.