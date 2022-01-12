Около 2 тысяч проверок на наличие QR-кодов провели сотрудники Смольного в период праздников

В период новогодних праздников сотрудники уполномоченных исполнительных органов государственной власти осуществили более 1850 проверок на наличие QR-кодов. Такой информацией поделился первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, передал «Петербургский дневник».

Под проверку попали кафе, бары, рестораны и магазины. Рейды осуществляли во всех районах Санкт-Петербурга. Специалист подчеркнул также, что большинство городских заведений соблюдают все необходимые меры предосторожности в связи с коронавирусом.

"Всего было составлено 63 акта о выявленных нарушениях. Это говорит о том, что бизнес ответственно подходит к соблюдению требований безопасности и смог оперативно адаптироваться и выстроить работу в текущих условиях», — резюмировал Александр Ситов.