Здоровье 02 февраля 2023, 10:51 Около 1,5 млн россиян получат высокотехнологичную медпомощь в 2023 году

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Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова в разговоре с «Парламентской газетой» рассказала, что в текущем году в России высокотехнологичную медицинскую помощь получат не менее 1,5 миллиона человек.

Правительство РФ уже утвердило программу госгарантий на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

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«Медицина не стоит на месте: развиваются персонифицированные подходы и генетические технологии, разрабатываются более эффективные лекарственные препараты. И задача государственной власти — обеспечить доступ к новым возможностям широкому кругу наших граждан», — сказала она.

Карелова добавила, что с этого года будут расширены возможности оказания помощи пациентам с гепатитом С и онкологией, включая дорогостоящие лекарства.

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