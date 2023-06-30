Здоровье 30 июня 2023, 08:32 Около 120 тысяч исследований провели во флагманских центрах больниц в Москве Депздрав Москвы: во флагманских центрах больниц провели уже более 120 тысяч исследований Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалистам флагманских центров клиник удалось провести свыше 120 тысяч диагностических тестов. Для исследований медики применяют высокотехнологичное тяжелое оборудование, сообщили в департаменте здравоохранения города Москвы.

«Флагманские центры больницы имени Вересаева и института имени Склифосовского работают по новому стандарту оказания экстренной помощи. В числе его требований — единое оснащение оборудованием и четкие алгоритмы, которые были разработаны по каждому экстренному случаю», — уточнили в ведомстве.

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Поступивших пациентов в первые часы тщательно обследуют в указанных медучреждениях. Благодаря полученным результатам врачи быстро выявляют заболевание и приступают к лечению. С 2023 года медики флагманских центров провели тысячи исследований. В частности, выполнили рентгенографию, УЗИ, компьютерные и магнитно-резонансные томографии.

С помощью тяжелого оборудования больного обследуют прямо у койки. Кроме того, в операционных флагманских центрах есть возможность проводить дообследование пациентов во время хирургического вмешательства.

Ранее больницы Подмосковья получили новые аппараты для рентгенов.