19 ноября 2022, 13:19
Около тысячи человек госпитализировали в России за сутки
Оперштаб: в России за сутки выявили 5445 случаев заражения коронавирусом
Число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции в России за сутки составило 5445. Сводку заболеваемости опубликовали на сайте федерального оперштаба.
Из них за сутки госпитализировали 1063 человека.
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Летальных исходов за сутки от коронавирусной инфекции — 62. Выздоровел 6621 человек.
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Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему заразившихся коронавирусом не становится больше. По его словам, просто люди чаще болеют бессимптомно. Так-то пандемия продолжается и вакцинация по-прежнему актуальна.
До этого иммунолог Владимир Болибок назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России «относительно благополучной». Однако отмечается традиционный всплеск сезонных ОРВИ и гриппа.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в России активизировался эпидемический процесс по коронавирусу, гриппу и ОРВИ. В связи с этим россиянам необходимо помнить о важности вакцинации.
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