Здоровье 19 ноября 2022, 13:19 Около тысячи человек госпитализировали в России за сутки Оперштаб: в России за сутки выявили 5445 случаев заражения коронавирусом РИА «Новости»

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Число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции в России за сутки составило 5445. Сводку заболеваемости опубликовали на сайте федерального оперштаба.

Из них за сутки госпитализировали 1063 человека.

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Летальных исходов за сутки от коронавирусной инфекции — 62. Выздоровел 6621 человек.

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Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему заразившихся коронавирусом не становится больше. По его словам, просто люди чаще болеют бессимптомно. Так-то пандемия продолжается и вакцинация по-прежнему актуальна.

До этого иммунолог Владимир Болибок назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России «относительно благополучной». Однако отмечается традиционный всплеск сезонных ОРВИ и гриппа.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России активизировался эпидемический процесс по коронавирусу, гриппу и ОРВИ. В связи с этим россиянам необходимо помнить о важности вакцинации.