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    11 мая 2021, 12:44

    Около 1 млрд долларов выделили на вакцинацию в Бразилии

    Полина Петрова

    Власти Бразилии открыли кредитную линию на сумму 5,5 миллиарда реалов на покупку препаратов от коронавирусной инфекции, написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента государства.

    Около 1 млрд долларов выделили на вакцинацию в Бразилии

    Эти деньги потратят на производство более 50 миллиардов доз вакцины. Помимо прочего, средства пойдут на приобретение дополнительных 100 миллионов доз вакцины Pfizer, сообщил сайт RT.

    Ранее ООН призвала своих сотрудников сделать вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» в тех странах, где его одобрили.