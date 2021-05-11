Около 1 млрд долларов выделили на вакцинацию в Бразилии

Власти Бразилии открыли кредитную линию на сумму 5,5 миллиарда реалов на покупку препаратов от коронавирусной инфекции, написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента государства.

Эти деньги потратят на производство более 50 миллиардов доз вакцины. Помимо прочего, средства пойдут на приобретение дополнительных 100 миллионов доз вакцины Pfizer, сообщил сайт RT.

Ранее ООН призвала своих сотрудников сделать вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» в тех странах, где его одобрили.