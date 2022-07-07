Огурец с грядки назвали максимально полезным
Диетолог Дюваль: самым полезным огурцом будет сорванный с собственной грядки
Одним из самых популярных в России овощей оказался огурец. Главным его достоинством называют высокое содержание калия. Максимальную пользу здоровью принесут именно свежие огурцы.
Врач-диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль в беседе с радио Sputnik отметила, что благодаря содержащемуся в огурце калию из организма можно вывести лишнюю воду.
«Это главное его достоинство», — подчеркнула специалист.
Нормализовать артериальное давление поможет напиток из огуречного сока. Людям, страдающим гипертонией, Дюваль предложила смешать его пополам с минеральной водой, добавить мяту и апельсин.
«Получится прохладительный лимонад. В жару таким образом можно снижать повышенное давление и лучше себя чувствовать», — пояснила диетолог.
Магазинные овощи, предупредила она, иногда содержат не только полезные, но и вредные для здоровья вещества. Поэтому покупные огурцы лучше очищать от кожуры — получится более чисты и качественный продукт.
Солеными огурцами не следует злоупотреблять особенно на ночь. Содержащийся в них натрий способен привести к задержке воды, что в итоге вызовет отеки и повышение давления.
Максимально полезными Дюваль назвала свежие огурцы, которые вырастили без применения химикатов. В том числе сорванные с собственной грядки.
«Ведь мы четко контролируем, какими удобрениями пользуемся при посадке, и четко знаем, что нет никакой химии», — заметила она.
Кроме того, от количества полива зависит и состав овоща и количество в нем минералов.