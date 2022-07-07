Огурец с грядки назвали максимально полезным

Одним из самых популярных в России овощей оказался огурец. Главным его достоинством называют высокое содержание калия. Максимальную пользу здоровью принесут именно свежие огурцы.

Врач-диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль в беседе с радио Sputnik отметила, что благодаря содержащемуся в огурце калию из организма можно вывести лишнюю воду.

«Это главное его достоинство», — подчеркнула специалист.

Нормализовать артериальное давление поможет напиток из огуречного сока. Людям, страдающим гипертонией, Дюваль предложила смешать его пополам с минеральной водой, добавить мяту и апельсин.

«Получится прохладительный лимонад. В жару таким образом можно снижать повышенное давление и лучше себя чувствовать», — пояснила диетолог.

Магазинные овощи, предупредила она, иногда содержат не только полезные, но и вредные для здоровья вещества. Поэтому покупные огурцы лучше очищать от кожуры — получится более чисты и качественный продукт.

Солеными огурцами не следует злоупотреблять особенно на ночь. Содержащийся в них натрий способен привести к задержке воды, что в итоге вызовет отеки и повышение давления.

Максимально полезными Дюваль назвала свежие огурцы, которые вырастили без применения химикатов. В том числе сорванные с собственной грядки.

«Ведь мы четко контролируем, какими удобрениями пользуемся при посадке, и четко знаем, что нет никакой химии», — заметила она.

Кроме того, от количества полива зависит и состав овоща и количество в нем минералов.