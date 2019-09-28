Огромную опухоль москвич лечил гомеопатией. Не помогло

Пожилому пациенту хирурги клинической больницы имени Иноземцева удалили огромную опухоль кожи головы диаметром в 11 сантиметров. До этого 71-летний пенсионер лечился гомеопатией.

В больницу пациент попал уже в состоянии средней тяжести, сообщило агентство «Москва». Мужчину отправили на томографию. Оказалось, что опухоль уже начала врастать в череп, сдавливать мозг и деформировать теменную кость.

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Онкологию мужчине диагностировали еще в 2010 году. В тот раз опухоль удалили, но она появилась вновь, произошел рецидив. Пришлось прибегнуть к химиотерапии.

Когда лекарства не помогли, пенсионер обратился к гомеопату. Курс лечения длиной в два года тоже результатов не дал, опухоль росла. Когда стало совсем невмоготу, мужчина обратился к классической медицине. Его срочно госпитализировали. В результате пациент попал на хирургический стол. Опухоль удалили. Медики отметили, что удалось избежать неврологических последствий. Сейчас пожилой пациент идет на поправку. По поводу его здоровья дают самые благоприятные прогнозы — конечно, с поправкой на возраст.