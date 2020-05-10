Ограничительный режим в Самарской области продлили до 18 мая

Введенный ранее до 11 мая в Самарской области режим самоизоляции местные власти продлили до 18 мая. В то же время, некоторым организациям, и не только системообразующим, было разрешено возобновить работу.

Как сообщила пресс-служба самарской администрации, в особом режиме начнут работу МФЦ, парикмахерские, салоны красоты и официально зарегистрированные самозанятые граждане.

«На данный момент на территории Самарской области по рекомендации главного санитарного врача по Самарской области штабом принято решение продлить ограничительные меры до 18 мая», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава самарского управления Роспотребнадзора Светлана Архипова сообщила, что, несмотря на тенденцию к стабилизации заболеваемости, говорить о ее спаде пока рано.

По последними данным в Самарской области выявлен 951 случай заболевания COVID-19, выздоровели 135 человек и девять скончались.

В начале мая в Самаре после введения масочного режима на улицах города появился трамвай с огромной маской на передней части.