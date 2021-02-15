Четыре региона России смягчили ограничительные меры

На фоне снижения числа заразившихся коронавирусом в некоторых российских регионах власти с 15 февраля решили смягчить ранее введенные из-за COVID-19 ограничения. Запретительные меры ослабят в Нижегородской, Омской, Амурской и Ростовской областях.

По данным РБК, в Нижегородской области частично снят запрет на ночную жизнь. Кафе и ресторанам разрешили работать с шести утра до трех часов ночи. С понедельника заработают аттракционы, аквапарки, фуд-корты в торговых центрах и детские развлекательные центры. С 40 до 60% повышена допустимая заполняемость залов в театрах и кинотеатрах, и сняты ограничения с количества зрителей на спортивных мероприятиях.

В Омской области разрешили пускать зрителей на спортивные мероприятия. Заполняемость спортивных залов и кинотеатров увеличили с 50 до 75%. С пятницы снят запрет на работу ночных клубов и ресторанов, открылись детские площадки в торговых комплексах.

Разрешена работа ночных клубов, караоке, отменены ограничения для кафе, ресторанов и заполняемости залов в Амурской области. Более чем наполовину губернатор каря разрешил заполнять трибуны на спортивных мероприятиях. Отменена обязательная самоизоляция для граждан в возрасте 65+.

Постановлением губернатора Василия Голубева в Ростове-на-Дону разрешена работа фаст-фуда и ледовых катков. Спортивные трибуны и залы кинотеатров с 15 февраля можно заполнять наполовину. В городе откроются непродовольственные ярмарки.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предложил вакцинированным гражданам после второй фазы прививки планировать отпуск, а также начинать купаться и загорать.