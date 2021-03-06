Ограничительные меры продлили в Петербурге до 28 марта

Ряд введенных из-за коронавируса ограничительных мер продлили в Петербурге. До 28 марта в городе нельзя проводить публичные мероприятия и посещать ночные клубы. Изменения в постановление внес губернатор Александр Беглов.

«По 28 марта продлеваются ограничения на проведение публичных мероприятий, на деятельность ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов», — сообщила пресс-служба городской администрации.

Кроме того, до 28 числа продлили обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Обязательным остается и перевод таких жителей на удаленную работу. Все досуговые и торжественные мероприятия с присутствием людей можно проводить только по поручению губернатора.

«Также по 15 мая сохраняются ранее установленные постановлением ограничения. По 30 сентября продлеваются ограничения по предоставлению услуг в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, расположенных на территории Санкт‑Петербурга», — добавили в администрации.

Всего за время пандемии в Петербурге выявили 371 988 случаев заражения коронавирусом. Вылечить удалось 310 751 заболевшего. Скончались после инфицирования 11 274 пациента.