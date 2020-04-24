Ограничительные меры продлили до конца мая в Псковской области
Власти Псковской области решили продлить ограничительные меры из-за коронавируса. Так, до конца мая будет запрещено проводить массовые мероприятия. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Заведения будут закрыты минимум до середины месяца, заявил губернатор Михаил Ведерников. Также продлятся ограничения на передвижение из одного населенного пункта в другой.
Губернатор объяснил, что продление мер связано с возможным пиком заболевания во время майских праздников. Власти планируют также ужесточить контроль по соблюдению режима самоизоляции.