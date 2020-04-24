Ограничительные меры продлили до конца мая в Псковской области

Заведения будут закрыты минимум до середины месяца, заявил губернатор Михаил Ведерников. Также продлятся ограничения на передвижение из одного населенного пункта в другой.

Губернатор объяснил, что продление мер связано с возможным пиком заболевания во время майских праздников. Власти планируют также ужесточить контроль по соблюдению режима самоизоляции.