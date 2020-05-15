Ограничительные меры могут вернуть в Пермский край
Сергей Никифоров, вице-премьер регионального правительства, заявил, что в Пермский край снова могут вернуть ограничительные меры. Речь идет о запрете гулять и заниматься спортом на открытом воздухе. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«Если такая динамика сохранится, то оперштаб будет рассматривать вопрос об отмене прогулок и занятий спортом для жителей, а также изменений для бизнеса, которые были введены с 12 мая», —пояснил Никифоров.
Он считает, что в регионе увеличилось количество зараженных коронавирусом из-за того, что жители плохо соблюдают режим самоизоляции.
Напомним, ограничения в Пермском крае действовали до 12 мая.