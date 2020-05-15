    15 мая 2020, 11:51

    Ограничительные меры могут вернуть в Пермский край

    Анастасия Кременчугская

    Сергей Никифоров, вице-премьер регионального правительства, заявил, что в Пермский край снова могут вернуть ограничительные меры. Речь идет о запрете гулять и заниматься спортом на открытом воздухе. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    «Если такая динамика сохранится, то оперштаб будет рассматривать вопрос об отмене прогулок и занятий спортом для жителей, а также изменений для бизнеса, которые были введены с 12 мая», —пояснил Никифоров.

    Он считает, что в регионе увеличилось количество зараженных коронавирусом из-за того, что жители плохо соблюдают режим самоизоляции.

    Напомним, ограничения в Пермском крае действовали до 12 мая.