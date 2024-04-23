23 апреля 2024, 19:29
Ограничения продажи йода в России объяснили ошибкой
Минздрав: раствор йода попал под ограничения из-за ошибки
Спиртовой раствор йода попал под ограничения в аптеках из-за технической ошибки, поскольку его занесли в перечень препаратов предметно-количественного учета (ПКУ), заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Его слова привело РИА «Новости».
«При формировании письма была допущена техническая ошибка, она оперативно исправлена», — пояснил представитель ведомства.
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Йод попал в перечень ПКУ, что подтверждалось письмом Минздрава. Это означало, что покупателям нужно было получить рецепт на йод на бланке строгой отчетности. А аптеки, в свою очередь, должны были организовать специальные условия хранения йода.
При этом каждая организация должна вести ПКУ и регистрировать продажу, списание или прием таких препаратов. Ранее власти расширили список жизненно важных лекарств. Сейчас в него входит более 800 наименований препаратов.
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