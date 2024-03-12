12 марта 2024, 12:04
Офтальмолог Захарова: в первый час после пробуждения не стоит брать в руки телефон
Использование гаджетов утром грозит ухудшением психоэмоционального состояния. Так, в первый час после пробуждения не стоит брать в руки телефон, сообщила врач-офтальмолог Наталья Захарова в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, это может усилить ощущение стресса и тревоги. Организму после пробуждения очень важно дать время адаптироваться к новому дню и повысить уровень утренней энергии, поэтому пользоваться гаджетами в это время не рекомендуется.
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Также смартфоны стоит убирать и перед сном, в противном случае у человека возникнут затруднения с засыпанием, отметила Захарова.
Гаджеты
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