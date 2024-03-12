Здоровье 12 марта 2024, 12:04 Офтальмолог Захарова: в первый час после пробуждения не стоит брать в руки телефон

Читать 360tv в

Использование гаджетов утром грозит ухудшением психоэмоционального состояния. Так, в первый час после пробуждения не стоит брать в руки телефон, сообщила врач-офтальмолог Наталья Захарова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, это может усилить ощущение стресса и тревоги. Организму после пробуждения очень важно дать время адаптироваться к новому дню и повысить уровень утренней энергии, поэтому пользоваться гаджетами в это время не рекомендуется.

Реклама

Также смартфоны стоит убирать и перед сном, в противном случае у человека возникнут затруднения с засыпанием, отметила Захарова.