Здоровье 07 апреля 2023, 15:38 Офтальмолог Тебина: «мушки» перед глазами могут говорить об отслойке сетчатки

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Помутнение зрение и появление перед глазами «мушек» может быть признаком ряда серьезных заболеваний. Об этом сайту mk.ru рассказала врач-офтальмолог Екатерина Тебина.

По ее словам, тревожный симптом нередко говорит о том, что в стекловидном теле произошли изменения. Также речь может идти о разрыве или отслойке сетчатки.

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Кроме того, как добавило Nation News, причина может быть еще и в метаболических нарушениях. При появлении симптома после физических нагрузок нужно обязательно обратиться к врачу.

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