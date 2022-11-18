Здоровье 18 ноября 2022, 21:46 Офтальмолог Тахчиди напомнил, что после 40 лет часто падает зрение

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Офтальмолог Христо Тахчиди рассказал, что у людей старше 40 лет может ухудшиться зрение. Это связано с возрастными изменениями, передала «Вечерняя Москва».

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По данным сайта Pravda.Ru, со временем снижается эластичность хрусталика, из-за чего люди хуже видят в близи. Кроме того, может вырасти внутриглазное давление, что приводит к глаукоме. Это заболевание имеет опасные последствия, поэтому следует посещать офтальмолога раз в год, заключил Тахчиди.